Врачи в Ирландии пришили ногу подростку задом наперед

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Северной Ирландии врачи пришили 15-летнему подростку правую ногу задом наперед, сообщает на The Sun.

Еще летом 2017 у Мартина Стюарта диагностировали синовиальную саркому (злокачественная опухоль), которая требует ампутации пораженной части тела.

Хирурги предложили не удалять всю конечность, а ампутировать только голень и пришить на место колени повернутую задом наперед ступню.

По их словам, при подобной операции голеностопный сустав будет играть роль коленного, что упростит использование протеза.

storytrender.com Мартин Стюарт

В итоге операция прошла успешно, и сейчас Мартин ходит с протезом без костылей и сосредоточен на том, чтобы научиться бегать.

Напомним, хирурги Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова в Киеве провели уникальную операцию на лице, пересадив часть кожи мужчине, который получил сильный ожог и потерял большую часть лица.