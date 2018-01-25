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    Врачи в Ирландии пришили ногу подростку задом наперед

    (обновлено: )44710
    После страшного диагноза хирурги предложили не удалять всю конечность парню, а ампутировать только голень и пришить на место колени повернутую задом наперед ступню.
    Мартин Стюарт
    storytrender.com

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Северной Ирландии врачи пришили 15-летнему подростку правую ногу задом наперед, сообщает на The Sun.

    Еще летом 2017 у Мартина Стюарта диагностировали синовиальную саркому (злокачественная опухоль), которая требует ампутации пораженной части тела.

    Хирурги предложили не удалять всю конечность, а ампутировать только голень и пришить на место колени повернутую задом наперед ступню.

    По их словам, при подобной операции голеностопный сустав будет играть роль коленного, что упростит использование протеза.

    storytrender.com
    Мартин Стюарт

    В итоге операция прошла успешно, и сейчас Мартин ходит с протезом без костылей и сосредоточен на том, чтобы научиться бегать. 

    Напомним, хирурги Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова в Киеве провели уникальную операцию на лице, пересадив часть кожи мужчине, который получил сильный ожог и потерял большую часть лица. 

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