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    В Гватемале автобус рухнул в пропасть: 15 погибших

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    По предварительным данным, трагедия произошла в департаменте Уэуэтенанго, когда водитель пытался переехать вброд вышедшую из берегов после сильных дождей речку.
    В Гватемале автобус рухнул в пропасть
    prensalibre.com

    КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. В Гватемале в пропасть упал пассажирский автобус, в результате чего погибли 15 человек, еще 30 получили травмы, сообщает портал Prensa Libre.

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    По предварительным данным, трагедия произошла в департаменте Уэуэтенанго, когда водитель пытался переехать вброд вышедшую из берегов после сильных дождей речку.

    Однако поток воды оказался настолько силен, что потащил за собой автобус, который вместе с водой упал в 40-метровый овраг.

    Ранее на трассе Днепр-Николаев возле поселка городского типа Софиевка под Кривым Рогом перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.

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