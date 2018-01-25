В Гватемале автобус рухнул в пропасть: 15 погибших

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. В Гватемале в пропасть упал пассажирский автобус, в результате чего погибли 15 человек, еще 30 получили травмы, сообщает портал Prensa Libre.

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По предварительным данным, трагедия произошла в департаменте Уэуэтенанго, когда водитель пытался переехать вброд вышедшую из берегов после сильных дождей речку.

Однако поток воды оказался настолько силен, что потащил за собой автобус, который вместе с водой упал в 40-метровый овраг.

Ранее на трассе Днепр-Николаев возле поселка городского типа Софиевка под Кривым Рогом перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.