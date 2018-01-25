Внезапно. На шоссе в Мексике нашли 300 акул

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина.

На шоссе в мексиканском штате Мичоакан были найдены туши 300 акул, сообщила местная прокуратура по защите окружающей среды.

Смотрите также: Появились уникальные кадры, как дайверы кормили с рук беременную акулу

Предварительные данные свидетельствуют, что акул добывали незаконным способом. На грузовик, перевозивший их в Мехико, было совершено нападение, в результате которого двери кузова открылись и акулы выпали на проезжую часть.

При этом найденные акулы не относятся ни к одному из трех особо охраняемых в Мексике видов, поэтому прокуратура считает, что дальнейшим расследованием дела должно заниматься министерство сельского хозяйства страны.

Напомним, ранее двух замерзших насмерть лисьих акул обнаружили в США на побережье Атлантического океана.