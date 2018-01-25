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    В мире

    Внезапно. На шоссе в Мексике нашли 300 акул

    (обновлено: )156701
    Предварительные данные свидетельствуют, что акул добывали незаконным способом. На грузовик, перевозивший их в Мехико, было совершено нападение, в результате которого двери кузова открылись и акулы выпали на проезжую часть.
    На шоссе в Мексике нашли 300 акул
    dailystar.co.uk

    КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина

    Обнародованы уникальные кадры, как кит спас женщину от акулы. Видео
    Caters Clips/Youtube
    Обнародованы уникальные кадры, как кит защитил женщину от акулы
    На шоссе в мексиканском штате Мичоакан были найдены туши 300 акул, сообщила местная прокуратура по защите окружающей среды.

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    Предварительные данные свидетельствуют, что акул добывали незаконным способом. На грузовик, перевозивший их в Мехико, было совершено нападение, в результате которого двери кузова открылись и акулы выпали на проезжую часть.

    При этом найденные акулы не относятся ни к одному из трех особо охраняемых в Мексике видов, поэтому прокуратура считает, что дальнейшим расследованием дела должно заниматься министерство сельского хозяйства страны.

    Напомним, ранее двух замерзших насмерть лисьих акул обнаружили в США на побережье Атлантического океана. 

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