Ватикан заявил об угрозе человечеству из-за клонирования приматов в Китае

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Проведенное китайскими учеными клонирование приматов представляет собой угрозу всему человеческому роду, заявил теолог и эксперт Ватикана по вопросам биоэтики кардинал Элио Сгречча.

В среду Китайская академия наук сообщила, что ученые Института нейронаук Шанхая впервые в мире клонировали приматов — двух генетически идентичных длиннохвостых макак с помощью метода переноса ядра соматической клетки — так называемого "терапевтического клонирования".

Терапевтическое клонирование представляет процесс пересадки ядер соматических клеток. Он состоит в изъятии яйцеклетки, из которой было удалено ядро, и замена этого ядра ДНК другого организма. Цель данной процедуры — получение стволовых клеток, генетически совместимых с донорским организмом.

Первый клон по имени Чжун Чжун родился 27 ноября 2017 года, а второй клон Хуа Хуа — 5 декабря. Имена идентичные клоны получили от слова "чжунхуа" — Китай, китайский.

"В отличие от возможности клонирования человека, относительно которого церковь не может не выражать твердого и решительного осуждения, о клонировании животных она не высказала ясного и официального осуждения, оставляя тему для авторитетного анализа ученых", — заявил Сгречча в комментарии агентству AdnKronos.

По его словам, существует огромный риск, что клонирование обезьян может стать последним шагом перед клонированием человеком, чего церковь никогда не сможет одобрить.

Читайте также: Китаянка попала в ДТП, приняв зад обезьяны за красный сигнал светофора

"Несомненно, переход от первой овечки Долли к другим животным и теперь уже к обезьянам, то есть наиболее близким к человеку приматам, представляет собой настоящее посягательство на будущее всего человечества", — считает Сгречча.

Напомним, специалисты Министерства сельского хозяйства США проанализировали ситуацию в отрасли в Украине и пришли к выводу, что украинцам необходимо улучшить собственное отношение к ГМО-продуктам, произведённым при помощи генной инженерии.