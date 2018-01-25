наверх
25.01.201806:04
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ватикан заявил об угрозе человечеству из-за клонирования приматов в Китае

    (обновлено: )90
    Теолог и эксперт Ватикана по вопросам биоэтики кардинал Элио Сгречча заявил, что существует огромный риск, что клонирование обезьян может стать последним шагом перед клонированием человеком, чего церковь никогда не сможет одобрить.
    Ватикан. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Проведенное китайскими учеными клонирование приматов представляет собой угрозу всему человеческому роду, заявил теолог и эксперт Ватикана по вопросам биоэтики кардинал Элио Сгречча.

    В среду Китайская академия наук сообщила, что ученые Института нейронаук Шанхая впервые в мире клонировали приматов — двух генетически идентичных длиннохвостых макак с помощью метода переноса ядра соматической клетки — так называемого "терапевтического клонирования".

    В Китае начали клонировать ГМО-собак
    cas.cn
    Знакомьтесь, клон. В Китае начали клонировать ГМО-собак

    Терапевтическое клонирование представляет процесс пересадки ядер соматических клеток. Он состоит в изъятии яйцеклетки, из которой было удалено ядро, и замена этого ядра ДНК другого организма. Цель данной процедуры — получение стволовых клеток, генетически совместимых с донорским организмом.

    Первый клон по имени Чжун Чжун родился 27 ноября 2017 года, а второй клон Хуа Хуа — 5 декабря. Имена идентичные клоны получили от слова "чжунхуа" — Китай, китайский.

    "В отличие от возможности клонирования человека, относительно которого церковь не может не выражать твердого и решительного осуждения, о клонировании животных она не высказала ясного и официального осуждения, оставляя тему для авторитетного анализа ученых", — заявил Сгречча в комментарии агентству AdnKronos.

    По его словам, существует огромный риск, что клонирование обезьян может стать последним шагом перед клонированием человеком, чего церковь никогда не сможет одобрить.

    Читайте также: Китаянка попала в ДТП, приняв зад обезьяны за красный сигнал светофора

    "Несомненно, переход от первой овечки Долли к другим животным и теперь уже к обезьянам, то есть наиболее близким к человеку приматам, представляет собой настоящее посягательство на будущее всего человечества", — считает Сгречча.

    Напомним, специалисты Министерства сельского хозяйства США проанализировали ситуацию в отрасли в Украине и пришли к выводу, что украинцам необходимо улучшить собственное отношение к ГМО-продуктам, произведённым при помощи генной инженерии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос о законе о реинтеграции Донбасса. Видео
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?