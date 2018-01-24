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    В мире

    Байден рассказал о давлении Трампа на Украину

    (обновлено: )67215
    Вице-президент США Джозеф Байден также отметил, что во времена президентства Барака Обамы Соединенные Штаты активно сотрудничали с властями Украины касательно антикоррупционных реформ.
    Форум в Давосе
    REUTERS Ruben Sprich

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. США при президентстве Дональда Трампа меньше давят на власти Украины, чем делали этого во времена правления Барака Обамы. Такое заявление сделал вице-президент США Джозеф Байден во время выступления в Совете по международным отношениям страны, передает "Голос Америки".

    "Насколько я знаю, сейчас на президентское лидерство в Украине нет давления, чтобы стимулировать их к превращению "Минска" на то, что можно выполнить… Мы двигаемся в этом направлении. Но сейчас выглядит так, что давления нет", — сказал Байден.

    Он подчеркнул, что во времена президентства Барака Обамы Соединенные Штаты активно сотрудничали с властями Украины касательно антикоррупционных реформ.

    Ранее специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер сообщил, что более 4 миллионов человек нуждаются в помощи и защите, особенно во время суровой зимы.

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