Байден рассказал о давлении Трампа на Украину

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. США при президентстве Дональда Трампа меньше давят на власти Украины, чем делали этого во времена правления Барака Обамы. Такое заявление сделал вице-президент США Джозеф Байден во время выступления в Совете по международным отношениям страны, передает "Голос Америки".

"Насколько я знаю, сейчас на президентское лидерство в Украине нет давления, чтобы стимулировать их к превращению "Минска" на то, что можно выполнить… Мы двигаемся в этом направлении. Но сейчас выглядит так, что давления нет", — сказал Байден.

Он подчеркнул, что во времена президентства Барака Обамы Соединенные Штаты активно сотрудничали с властями Украины касательно антикоррупционных реформ.

Ранее специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер сообщил, что более 4 миллионов человек нуждаются в помощи и защите, особенно во время суровой зимы.