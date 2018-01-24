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    "Железные волки" Литвы едут в Украину

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    По информации Минобороны Латвии, двадцать пятого января военнослужащие механизированной пехотной бригады "Железный волк" отправятся в Украину для участия в военной учебной операции. В состав группы литовских военнослужащих войдут 12 человек.
    Литовские военные под Львовом. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Военнослужащие механизированной пехотной бригады Литвы "Железный волк" в составе 12 человек в четверг отправятся в Украину для участия в учебной военной операции, сообщает в среду пресс-служба Минобороны балтийской республики.

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    "Двадцать пятого января военнослужащие механизированной пехотной бригады "Железный волк" отправятся в Украину для участия в военной учебной операции. В состав группы литовских военнослужащих войдут 12 человек", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, литовские военнослужащие на полигоне Западной Украины Яворив совместно с военными инструкторами США, Канады и Польши два месяца будут заниматься подготовкой украинских военных. "Задачами для отправляющихся на операцию литовских военнослужащих являются оценка навыков персонала украинских подразделений и консультирование по планированию операций разного характера", — отмечает министерство.

    Литовские сержанты будут концентрироваться на проверке боевой подготовки украинских инструкторов, снайперов, специалистов по работе с автоматическими гранатометами. По данным Минобороны, военнослужащие Литвы во второй раз отправляются в Украину в целях обучения ВСУ. В 2015 году военные балтийской республики два месяца обучали солдат Национальной гвардии Украины.

    В июне 2017 года парламент Литвы утвердил предложенный главами Минобороны и МИД документ "Об участии военных единиц Литвы в международных операциях" — в нем указаны правовые основания для отправки литовских солдат в Украину с целью обучения. В проекте предусматривается отправка во втором полугодии этого года в Украину 60 военнослужащих республики. Документ не дает возможности литовским солдатам принимать участие в военных действиях.

    Ранее сообщалось, что парламент Украины принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

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