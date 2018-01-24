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    Ложь во имя спасения. В Китае мужчина 5 лет притворяется чужим сыном

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    На телешоу полицейский сообщил журналистам, что готов притворяться сыном Ся и Лян. Единственное его условие заключалось в том, что он не будет называть мамой никого, кроме своей родной матери.
    В Китае мужчина 5 лет притворяется чужим сыном
    odditycentral

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Шанхайский полицейский взял на себя роль сына пожилой пары, которая 15 лет назад потеряла ребенка, сообщает Oddity Central.

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    В 2003 году Лян Цяоин и ее сын Ся Сяоюй из китайской провинции Шаньси отравились газом в результате несчастного случая. Женщина выжила, но оказалась парализована и потеряла память, а ее сын погиб. Ее муж, Ся Чжанхай, не смог сказать жене о том, что их сын умер. Вместо этого он рассказал, что сын уехал работать в другой город.

    Когда в Шанхае проходила выставка "ЭКСПО-2010", Ся увидел по телевизору полицейского. Он был поражен удивительным сходством офицера и его погибшего сына. Мужчина сразу понял, что полицейский поможет его жене снова улыбаться. Но, к сожалению, Ся не знал никакой информации о молодом человеке, кроме его местонахождения.

    Отчаявшись найти таинственного полицейского, Ся отправился на телешоу, чтобы узнать хоть что-нибудь о человеке, которого он видел один раз в жизни, и то мельком по телевизору. Позже его заметила съемочная группа другого телешоу и рассказала его историю.

    Когда тот самый полицейский по имени Цзян увидел Ся по телевизору, он согласился встретиться с семьей на телешоу. Полицейский был тронут их потерей и сказал журналистам, что готов притворяться сыном Ся и Лян. Единственное его условие заключалось в том, что он не будет называть мамой никого, кроме своей родной матери.

    "Я должен был учитывать чувства собственных родителей. Поэтому я не хотел называть другую женщину мамой. Моя родная мать была против этой идеи с самого начала. Но позже мы пришли к выводу, что, если это необходимо, я сыграю свою роль", — сказал Цзян.

    odditycentral
    В Китае мужчина 5 лет притворяется чужим сыном

    Ведущая телешоу объяснила Лян, что ее сын долгие годы работал вдали от дома в подразделении по вопросам безопасности, поэтому не мог встретиться с родителями. Когда произошло воссоединение "семьи", Лян не могла сдержать слез. И хотя полицейский ранее не был знаком с "родителями", он тоже был растроган.

    "В ночь после шоу Лян спала как ребенок, больше восьми часов. Хотя раньше у нее были нарушения сна", — рассказал Ся.

    Телевизионное "воссоединение" произошло пять лет назад, но Цзян продолжает поддерживать отношения с "родителями". Они встречались в Шанхае в мае 2017 года, постоянно созваниваются, полицейский отправляет подарки Лян и Ся. По словам Ся, после встречи с "сыном" здоровье пожилой женщины значительно улучшилось.

    "Я всегда буду рядом с ними", — сказал Цзян.

    Ранее сообщалось, что в Китае школьная учительница заблокировала двери скоростного поезда и не давала ему уехать из-за опаздывающего мужа.

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