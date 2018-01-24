КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Курс евро вырос к доллару до максимума с декабря 2014 года, инвесторы отыгрывают позитивную статистику по потребительскому доверию в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 по киевскому времени курс евро к доллару поднимался до 1,2317 с 1,2298 доллара на предыдущих торгах. Ранее в ходе торгов среды курс евро достиг значения в 1,2335 доллара — максимума с 18 декабря 2014 года.

Курс доллара к иене снижался до 109,96 иены со 110,33 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 89,94 пункта.

Оптимизм участников рынка поддержан статистическими данными по еврозоне. Во вторник Генеральный директорат по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN) сообщил, что индекс потребительского доверия в еврозоне в январе вырос до 1,3 пункта против показателя прошлого месяца в 0,5 пункта. Таким образом, показатель достиг максимального уровня с августа 2000 года, пишет Прайм.

"Как инвесторы, так и потребители в Европе начали 2018 год бодро", — считает аналитик ANZ Ричард Йетсенга (Richard Yetsenga), мнение которого приводит агентство Рейтер. Смещение от США как "эпицентра глобального роста" продолжается, отметил эксперт.

Теперь инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг, 25 января. Регулятор сообщит свое решение по ключевой ставке. По прогнозам, ЕЦБ сохранит ее на рекордно низком уровне 0%.

Напомним, Национальный банк Украины на среду, 24 января, ослабил курс гривны по отношению к евро и рублю, однако укрепил по отношению к доллару по сравнению с предыдущим банковским днем. На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 28,86 грн, евро — 35,36 грн и 10 рублей — 5,12 грн.