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    В мире

    Россия хочет вбить клин между Турцией и США - Госдеп

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (393)

    (обновлено: )17130
    РФ возложила ответственность за начало военной операции Турции против сирийских курдов на США. Представитель госдепартамента Хезер Науэрт назвала такие заявления пропагандой.
    Штаб-квартира Государственного департамента США.Архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Заявления России о том, что США вооружают курдов, призваны вбить клин между Соединенными Штатами и Турцией, заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

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    "Такие заявления, как эти, не просто не помогают, но это пропаганда. Я думаю, что они хотели бы вбить клин между двумя союзниками в НАТО, между США и Турцией", — заявила она.

    Ранее РФ возложила ответственность за начало военной операции Турции против сирийских курдов на США, которые, как утверждается, заявили об их поддержке и поставках вооружения.

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