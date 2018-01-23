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    Резолюция ПАСЕ: нужна международная гуманитарная конференция по Украине

    (обновлено: )52002
    Резолюция под названием "О гуманитарных последствиях войны на Украине" была внесена на рассмотрение ПАСЕ литовским парламентарием Игидиусом Варейкисом. Она, в том числе, содержит призывы к РФ и Украине и ко "всем воюющим сторонам".
    Пленарное заседание зимней сессии ПАСЕ
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 23 января, приняла резолюцию, в которой призывает международное сообщество созвать гуманитарную конференцию по Украине, чтобы собрать средства для гуманитарной помощи.

    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Резолюция под названием "О гуманитарных последствиях войны на Украине" была внесена на рассмотрение ПАСЕ литовским парламентарием Игидиусом Варейкисом. Она, в том числе, содержит призывы к РФ и Украине и ко "всем воюющим сторонам".

    "Ассамблея призывает международное сообщество созвать международную гуманитарную конференцию по Украине для сбора средств для плана гуманитарной помощи и разработки стратегий координации гуманитарной помощи", — отмечается в документе.

    Кроме того, ПАСЕ призывает Банк развития Совета Европы разработать доступные кредитные программы для поддержки жилищных проектов для уязвимых людей в Украине, в том числе временно перемещенных лиц.

    Ассамблея также "призывает государства-члены Совета Европы обеспечить справедливое и недискриминационное рассмотрение заявлений о международной защите украинских граждан в Европе с учетом всех отдельных ситуаций, в частности, конкретных потребностей уязвимых лиц, спасающихся от войны или репрессий".

    Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите языков нацменьшинств в Европе.

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