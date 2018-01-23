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    Масштабная эвакуация проведена в центре Лондона

    (обновлено: )179
    В местной полиции сообщили, что "в связи с утечкой газа на (улице) Strand часть коммерческих организаций и гостиниц в районе Вестминстер эвакуирована в качестве меры предосторожности".
    Полиция Лондона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Власти Лондона эвакуировали ряд коммерческих организаций и гостиниц в районе Вестминстер в центре британской столицы из-за утечки газа, сообщает городская полиция.

    "В связи с утечкой газа на (улице) Strand часть коммерческих организаций и гостиниц в районе Вестминстер эвакуирована в качестве меры предосторожности", — говорится в заявлении полиции.

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    Проезд в районе места происшествия ограничен. Подробности происшествия пока не сообщаются.

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