В США умер мальчик, чье лицо поразила опухоль более 4 кг

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КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Мальчик, страдающий от гигантской опухоли на лице, не перенес лечения и скончался в одной из больниц США. Как сообщает Miami Herald, сама операция прошла успешно, но позже у пациента отказали почки и легкие.

Видео с опухолью, с которой боролся ребенок, вы можете посмотреть здесь. (Внимание, слабонервным, беременным и лицам младше 18 лет, смотреть строго запрещено).

14-летний Эмануель Заяс умер в пятницу вечером, 19 января.

По словам доктора Роберта Маркса, который руководил лечением пациента сообщил, что семья пожертвовала останки мальчика науке, с целью узнать больше о полиотической фиброзной дисплазии, от которой он страдал.

Опухоль началась с небольшого прыща на носу. Во время полового созревания он настолько увеличился в размерах, что мешал ребенку есть и дышать. Кроме того, из-за большого веса опухоли, под угрозой все время были шея и дыхательные функции организма мальчика.