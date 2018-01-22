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    В мире

    В США умер мальчик, чье лицо поразила опухоль более 4 кг

    (обновлено: )24402
    Прыщ появился на носу и был обычного размера, который знаком всем людям в период полового созревания. Однако у парня он настолько увеличился в размерах, что мешал ему есть и дышать.
    Больница. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Мальчик, страдающий от гигантской опухоли на лице, не перенес лечения и скончался в одной из больниц США. Как сообщает Miami Herald, сама операция прошла успешно, но позже у пациента отказали почки и легкие.

    Видео с опухолью, с которой боролся ребенок, вы можете посмотреть здесь. (Внимание, слабонервным, беременным и лицам младше 18 лет, смотреть строго запрещено).

    14-летний Эмануель Заяс умер в пятницу вечером, 19 января.

    По словам доктора Роберта Маркса, который руководил лечением пациента сообщил, что семья пожертвовала останки мальчика науке, с целью узнать больше о полиотической фиброзной дисплазии, от которой он страдал.

    Опухоль началась с небольшого прыща на носу. Во время полового созревания он настолько увеличился в размерах, что мешал ребенку есть и дышать. Кроме того, из-за большого веса опухоли, под угрозой все время были шея и дыхательные функции организма мальчика.

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