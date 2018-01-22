наверх
22.01.201816:24
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    В мире

    Теракт в Кабуле. Идентифицированы тела всех погибших украинцев

    Тема:

    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте (16)

    (обновлено: )213
    Дипломат сообщил, что тела погибших будут доставлены в Украину спецрейсом авиакомпании "Украинские крылья". Также, по его словам, 19 спасшихся во время теракта в Кабуле украинцев в ближайшие дни вернутся на родину.
    Теракт в Кабуле
    WAKIL KOHSAR / AFP

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Украинский посол в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк заявил, что идентифицированы тела всех семи украинцев, погибших в результате теракта в Кабуле.

    Ранее в понедельник Никитюк сообщил, что подтверждена гибель семи граждан Украины в результате атаки на отель в Кабуле.

    Афганские силовики освободили захваченный отель
    euronews (на русском)
    Спецоперация силовиков по освобождению отеля в Кабуле

    "Среди погибших — четверо сотрудников авиакомпании "Украинские крылья", в их число входят эти две женщины… Еще двое сотрудников — это работники украинской компании "Урга", которая базируется в Кропивницком. Еще один украинский гражданин работал напрямую по контракту с афганской авиакомпанией Kam Air", — сказал Никитюк в эфире телеканала "112 Украина".

    По словам посла, "это те семь человек, тела которых идентифицированы и по которым подтвержденная информация, что они — погибшие в результате этого теракта".

    Дипломат сообщил, что тела погибших будут доставлены в Украину спецрейсом авиакомпании "Украинские крылья". Также, по его словам, 19 спасшихся во время теракта в Кабуле украинцев в ближайшие дни вернутся на родину.

    Читайте также: США планируют разработку новых ядерных вооружений

    Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Снег в Черкассах
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Появились кадры уничтожения турецкого танка в сирийском Африне. Видео
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире