Теракт в Кабуле. Идентифицированы тела всех погибших украинцев

WAKIL KOHSAR / AFP

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Украинский посол в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк заявил, что идентифицированы тела всех семи украинцев, погибших в результате теракта в Кабуле.

Ранее в понедельник Никитюк сообщил, что подтверждена гибель семи граждан Украины в результате атаки на отель в Кабуле.

"Среди погибших — четверо сотрудников авиакомпании "Украинские крылья", в их число входят эти две женщины… Еще двое сотрудников — это работники украинской компании "Урга", которая базируется в Кропивницком. Еще один украинский гражданин работал напрямую по контракту с афганской авиакомпанией Kam Air", — сказал Никитюк в эфире телеканала "112 Украина".

По словам посла, "это те семь человек, тела которых идентифицированы и по которым подтвержденная информация, что они — погибшие в результате этого теракта".

Дипломат сообщил, что тела погибших будут доставлены в Украину спецрейсом авиакомпании "Украинские крылья". Также, по его словам, 19 спасшихся во время теракта в Кабуле украинцев в ближайшие дни вернутся на родину.

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Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".