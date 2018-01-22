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    Каждые два дня. В мире резко возросло число миллиардеров

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    Новый миллиардер появлялся в 2017 году в среднем каждые два дня. Всего в мире насчитывается 2043 человека, считающихся миллиардерами, говорится в исследовании международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.
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    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. 82 процента заработанных в 2017 году средств ушло в карманы самых богатых людей мира. При этом с 2016 по 2017 годы количество миллиардеров беспрецедентно выросло. Об этом говорится в исследовании международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, сообщает DW.

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    "Новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. Всего в мире насчитывается 2043 человека, считающихся миллиардерами", — отмечается в исследовании.

    По данным доклада, 3,7 миллиарда людей, составляющие наиболее бедную часть мирового населения, вообще ничего не получили от глобальной возросшей прибыли.

    Напомним, китайский бизнесмен-миллионер в течение трех лет убирает улицу.

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