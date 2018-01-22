На рынке Таиланда прогремел взрыв. Есть жертвы

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. В провинции Яла на юге Таиланда на продуктовом рынке произошел взрыв, в результате погибли трое человек, 18 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя государственной силы безопасности.

Отмечается, что злоумышленники заложили бомбу в мотоцикл, который припарковали рядом с рынком.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Вечером 20 января вооруженная группа открыла огонь по постояльцам отеля. По данным СМИ, количество погибших может достигать 43 человек, среди которых девять украинцев. При этом, как заявил глава МИД Павел Климкин, жертвами нападения стали шесть граждан Украины.

Украинский посол подтвердил гибель семи украинцев. Hromadske пишет, что среди погибших бортпроводников было двое украинских женщин.