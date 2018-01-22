ЧП возле школы. В США открыли огонь по людям в парке

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. В результате стрельбы в Орландо во Флориде пострадали трое подростков, передает WFTV.

Сообщается, что группа неизвестных открыла огонь по людям в парке, который находится рядом со школой.

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Пострадавшие были госпитализированы, ведется расследование произошедшего.

В пятницу днем, 19 января, центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, еще четверо, среди которых трое полицейских, получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки погиб старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.