Возле торгового центра в США взорвалась самодельная бомба

полиция Одесской области Разрушительные последствия взрыва бомбы на базе отдыха в Одесской области Самодельное взрывное устройство сработало на входе в торговый центр в городе Лейк Уэльс, штат Флорида, сообщает телеканал WFTV 9.

По данным телеканала, взрыв произошел в 17.20 по местному времени (00.20 по Киеву). В результате взрыва никто не пострадал.

На место происшествия прибыли пожарные. Недалеко от места взрыва они обнаружили рюкзак, предположительно, с еще одним самодельным взрывным устройством.

Торговый центр эвакуирован.

Ранее сообщалось, что на базе отдыха в курортном поселке Затока в Одесской области взрыв произошел самодельной бомбы.