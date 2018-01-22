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    В мире

    Возле торгового центра в США взорвалась самодельная бомба

    (обновлено: )9410
    На место происшествия прибыли пожарные. Недалеко от места взрыва они обнаружили рюкзак, предположительно, с еще одним самодельным взрывным устройством.
    Возле торгового центра в США взорвалась самодельная бомба
    WFTV 9

    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    полиция Одесской области
    Разрушительные последствия взрыва бомбы на базе отдыха в Одесской области
    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Самодельное взрывное устройство сработало на входе в торговый центр в городе Лейк Уэльс, штат Флорида, сообщает телеканал WFTV 9.

    По данным телеканала, взрыв произошел в 17.20 по местному времени (00.20 по Киеву). В результате взрыва никто не пострадал.

    На место происшествия прибыли пожарные. Недалеко от места взрыва они обнаружили рюкзак, предположительно, с еще одним самодельным взрывным устройством.

    Торговый центр эвакуирован.

    Ранее сообщалось, что на базе отдыха в курортном поселке Затока в Одесской области взрыв произошел самодельной бомбы.

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