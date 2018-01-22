Возле торгового центра в США взорвалась самодельная бомба

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Самодельное взрывное устройство сработало на входе в торговый центр в городе Лейк Уэльс, штат Флорида, сообщает телеканал WFTV 9.
По данным телеканала, взрыв произошел в 17.20 по местному времени (00.20 по Киеву). В результате взрыва никто не пострадал.
На место происшествия прибыли пожарные. Недалеко от места взрыва они обнаружили рюкзак, предположительно, с еще одним самодельным взрывным устройством.
Торговый центр эвакуирован.
Ранее сообщалось, что на базе отдыха в курортном поселке Затока в Одесской области взрыв произошел самодельной бомбы.