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    Госдеп урезал русскоязычный аккаунт в Twitter

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    На странице аккаунта "США по-русски" говорится, что в связи с задержкой в принятии американского бюджета лента Госдепа в Twitter не будет обновляться регулярно.
    Флаг США - Франция
    LOIC VENANCE / AFP

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Русскоязычный аккаунт госдепартамента США в Twitter не будет регулярно обновляться из-за задержки принятия американского бюджета, сообщается на странице самого аккаунта "США по-русски".

    "В связи с задержкой в принятии бюджета эта лента не будет обновляться регулярно. Пожалуйста, следите за дополнительной информацией на англоязычном аккаунте", — сказано в сообщении госдепа.

    ​Ранее директор Белого дома по взаимодействию в области законодательства Марк Шорт заявил, что действующая администрация не будет идти ни на какие переговоры по иммиграции с демократами до тех пор, пока те не разблокируют работу правительства США.

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    Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц, но демократическое меньшинство сената саботировало принятие законопроекта верхней палатой. В результате работа правительства остановилась в 12 часов ночи в субботу.

    С начала 2018 финансового года 1 октября конгресс уже трижды принимал временный бюджет в попытке отсрочить выработку долговременного решения. Между республиканцами и демократами, а также внутри Республиканской партии сохраняются многочисленные разногласия, в том числе по иммиграции.

    Республиканцы не смогут обойтись без поддержки демократов в сенате, где у республиканцев лишь 51 голос из 100, а для принятия ряда бюджетных норм требуется не менее 60 голосов.

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    Демократы требуют принять бюджет и иммиграционное законодательство одним пакетом, Белый дом призывает голосовать по бюджету отдельно, а взамен обещает как можно скорее начать переговоры по иммиграции.

    Демократы выступают против основных положений предвыборной программы Трампа — строительства стены на границе с Мексикой и высылки нелегальных иммигрантов.

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