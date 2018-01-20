В центре Праги горит гостиница: двое погибших, около 40 пострадали

КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина, Александр Куранов. В центре Праги вечером в субботу возник пожар в четырехзвездночной гостинице Eurostars David, есть данные о двух погибших и примерно 40 раненых, сообщил журналистам представитель городской службы пожарной охраны Петр Колоух.

"Пожару присвоена третья категория, четвертая объявляется только при ЧП. На месте работают представители всех городских пожарных отделений, а также добровольцы. Проходит эвакуация гостей гостиницы, она еще не закончена. Имеются данные о двух погибших и примерно 40 раненых, среди которых и двое наших коллег", — сказал Калаух.

Медицинская спасательная служба также сообщает о 40 пострадавших.

Данная гостиница находится в Наплавни улице неподалеку от площади Масарика в историческом центре Праги.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 возле ЦУМа возник пожар в отселенном здании.