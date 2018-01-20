наверх
20.01.201823:22
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    В мире

    В центре Праги горит гостиница: двое погибших, около 40 пострадали

    (обновлено: )206
    Пожару присвоена третья категория, четвертая объявляется только при ЧП. На месте работают представители всех городских пожарных отделений, а также добровольцы.
    В центре Праги горит гостиница
    denik.cz

    КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина, Александр Куранов. В центре Праги вечером в субботу возник пожар в четырехзвездночной гостинице Eurostars David, есть данные о двух погибших и примерно 40 раненых, сообщил журналистам представитель городской службы пожарной охраны Петр Колоух.

    В центре Киева возник масштабный пожар
    Андрей Рушковский в facebook
    Масштабный пожар в центре Киева. Кадры с места ЧП

    "Пожару присвоена третья категория, четвертая объявляется только при ЧП. На месте работают представители всех городских пожарных отделений, а также добровольцы. Проходит эвакуация гостей гостиницы, она еще не закончена. Имеются данные о двух погибших и примерно 40 раненых, среди которых и двое наших коллег", — сказал Калаух.

    Медицинская спасательная служба также сообщает о 40 пострадавших.

    Данная гостиница находится в Наплавни улице неподалеку от площади Масарика в историческом центре Праги.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 возле ЦУМа возник пожар в отселенном здании.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Погибший при перестрелке в Одессе старший лейтенант Сергей Пригарин
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г. Одесса
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...