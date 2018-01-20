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    В мире

    Федеральные ведомства США прекратили работу

    (обновлено: )77020
    Соединенные Штаты являются одной из немногих стран, где правительство не может в полной мере функционировать без бюджета.
    Флаг США
    flickr.com/ Big Bob Burns

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Из-за отсутствия финансирования федеральные ведомства США прекратили работу.

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    Это произошло после того, как демократы в сенате не дали республиканцам принять законопроект по этому вопросу.

    В настоящий момент сенат ведет переговоры по новому законопроекту. Белый дом уже назвал политику демократов в сенате "поведением лузеров".

    США являются одной из немногих стран, где правительство не может в полной мере функционировать без бюджета.

    Ранее палата представителей конгресса приняла уже четвертый с начала финансового года в октябре временный бюджет — на сей раз до 18 февраля.

    Однако демократы в сенате блокируют бюджет, ряд положений которого может быть принят только 60 голосами из 100, в то время как у республиканцев всего 51 голос.

    Демократы требуют включить во временный бюджет меры по иммиграции, против которых выступают республиканцы и Белый дом.

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