наверх
20.01.201806:57
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    В мире

    Выборы в США. Twitter выявил тасячи новых ботов, в том числе из России

    (обновлено: )50
    Twitter предоставил конгрессу США результаты анализа деятельности, которая, предположительно, "была автоматизирована, связана с выборами и исходила из России".
    Логотип Твиттер
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Twitter выявил новые аккаунты, связанные с Агентством интернет-исследований (IRA), и, по данным компании, базирующиеся в России "автоматизированные аккаунты", публикующие контент о президентских выборах в США 2016 года.

    "Мы обнаружили дополнительные 1062 аккаунта, связанные с Агентством интернет-исследований", — говорится в сообщении Twitter. Данные аккаунты были заблокированы.

    Флаги России и США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    РФ - США: противостояние до последнего дипломата

    "Всего за период, который мы проверили, 3,8 тысячи связанных с IRA аккаунтов опубликовали 175,9 тысячи твитов, примерно 8,4% из них были связаны с выборами", — сообщает Twitter.

    Компания также сообщила, что выявила несколько новых "ботов", якобы делавших публикации о выборах в США 2016 года. "Мы также предоставили конгрессу результаты анализа деятельности, которая, мы полагаем, была автоматизирована, связана с выборами и исходила из России… Мы выявили 13,5 тысячи дополнительных аккаунтов, в общей сложности 50,3 тысячи аккаунтов…мы считаем, что они связаны с Россией и публиковали связанный с выборами контент в ходе выборов", — говорится в блоге Twitter.

    Читайте также: Блогеру на заметку. DW: как манипулируют трендами в соцсетях

    В Twitter сообщили, что компания разослала электронные письма с уведомлениями 677,8 тысячам американцев, которые подписаны на подобные аккаунты, поделились их публикациями или поставили отметку "нравится". При этом компания не уточняет, какого рода были эти уведомления.

    Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Адмирал ВМС Украины Игорь Кабаненко
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Оружие, изготовленное "одесским стрелком" Валентином Дорошенко
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация в Черкассах из-за отсутствия воды
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...