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    В мире

    В США представили программу по восстановлению экономики Восточной Украины

    (обновлено: )44306
    Причиной возникновения проблем на Восточной Украине авторы программы называют "российскую агрессию", которая "привела к разрушению критически важных рыночных связей".
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Укрепление экономического роста в Донбассе является одной из основных задач новой программы по восстановлению экономики Восточной Украины, которую разработало правительство США.

    Документ представлен на сайте Агентства международного развития США (АМР), входящего в структуру госдепартамента.

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    Причиной возникновения проблем авторы программы называют "российскую агрессию", которая, по их мнению, "привела к разрушению критически важных рыночных связей и спровоцировала ухудшение экономических показателей в сферах промышленности, которые прежде были доминирующими". Документ нацелен на "улучшение экономической устойчивости Восточной Украины".

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    В программе выделены три цели, в том числе "улучшение экономических перспектив Донбасса, интеграция его экономики в экономику Украины, ЕС и другие международные рынки, а также разработка плана по созданию уверенности в будущем экономики Донбасса". Как утверждают составители, "реализация этих задач приведет к тому, что экономика Восточной Украины будет более диверсифицированной и взаимосвязанной с остальной Украиной, менее зависимой от России и лучше подготовленной для обеспечения местных жителей работой в будущем".

    Подчеркивается, что данная деятельность будет осуществляться, прежде всего, в Донецкой и Луганской областях, но также ее планируется проводить и в других прилегающих регионах.

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    В документе говорится о некоем "подрядчике", который должен будет заниматься установлением связей и поддержанием отношений с партнерами в регионе. Ему также вменяется в обязанности расширение возможностей для работы в рамках других программ АМР, направленных, в частности, на реформирование системы здравоохранения, децентрализацию и борьбу с коррупцией.

    Верховная Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.

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