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    В мире

    Власти США продлили программу слежки за иностранцами

    (обновлено: )6701
    Палата представителей отклонила поправку к закону, которая требовала наличия ордера у спецслужб, чтобы знакомиться с коммуникациями американцев, которые оказываются в базах данных слежки за иностранцами.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Сенат конгресса США 65 голосами против 34 продлил вслед за палатой представителей срок действия закона о слежке за иностранцами (FISA), свидетельствуют результаты голосования.

    Законопроект поступает к президенту Дональду Трампу и, как ожидается, будет им подписан.

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    wikipedia
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    Ранее сенат обеспечил более 60 голосов для того, чтобы прекратить дебаты по законопроекту. Это лишило противников закона во главе с сенатором Рэндом Полом возможности устроить ему обструкцию путем непрекращающихся дебатов (филибастер). Для последующего принятия закона, уже одобренного палатой представителей, потребуется простое большинство голосов.

    Ранее палата представителей отклонила поправку к закону, которая требовала наличия ордера у спецслужб, чтобы знакомиться с коммуникациями американцев, которые оказываются в базах данных слежки за иностранцами.

    Существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.

    В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами. Представители спецслужб заверяют, что не осуществляют слежку за американцами сознательно и что данные американцев оказываются в базах данных по случайности.

    Спецслужбы США заявляют также, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких терактах идет речь.

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