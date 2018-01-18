Германия сменила США в рейтинге одобрения мирового лидерства

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Рейтинг одобрения мирового лидерства США в первый год президентства Дональда Трампа упал до рекордного низкого значения в 30%, лидирует Германия с 41% одобрения, свидетельствуют данные в отчете компании Gallup.

Согласно отчету, рейтинг снизился в 65 из 134 стран, а наиболее значительное падение произошло в Бельгии, Канаде, Португалии и Норвегии. При этом существенное (на 10 и более пунктов) одобрение политикой США увеличилось только в четырех странах — Либерии, Македонии, Израиле и Белоруссии. В России рейтинг одобрения политикой США увеличился на 6 пунктов и составил 8%.

"Потеря одобрения лидерства США может иметь последствия для влияния США за рубежом. Германия с ее стабильным рейтингом одобрения в 41% заменила США в качестве самой высокорейтинговой глобальной мировой силы", — говорится в сообщении на сайте организации. Согласно представленным данным, рейтинг США приблизился к Китаю, который получил 31% и России, чье лидерство одобряют 27%.

Как отмечается, рейтинг одобрения политики США при экс-президенте Бараке Обаме составлял 48%, а при Джордже Буше — 34%.

Ранее сообщалось, что Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и 44-е в мире из 200 проанализированных стран.