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    "Сошла с ума". Дочь украинского бизнесмена "загремела" в скандал в Доминикане

    (обновлено: )135843
    Как сообщается, девушка во время поездки с молодым человеком начала атаковать его, причиняя боль, в следствии чего он был вынужден отвезти женщину в отделение полиции.
    Дочь украинского бизнесмена Валентина Касьянова Наталья
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В доминиканском городе Сосуа полиция арестовала дочь украинского бизнесмена Валентина Касьянова – Наталью. Как сообщается в группе Сосуа в Facebook сдал полиции девушку ее парень, который сообщил, что она "сошла с ума", пишет "Обозреватель".

    По словам спутника украинки, представившегося как Рейдер Лара, Наталья во время совместной поездки начала атаковать его, причиняя боль, в следствии чего он был вынужден отвезти женщину в отделение полиции.

    Скриншот с Facebook

    Как отмечается, дочь украинского предпринимателя, владельца авиакомпании Star Peru (базируется в Перу) ранее не однократно привлекалась к ответственности, в том числе за попытку ограбления, нападение на полицейских и употребление наркотиков.

    Отца девушки СМИ называют миллионером, эмигрировавшим в Перу в 1997 году. Про Валентина Касьянова известно немногое — сотрудничал с авиазаводом Антонов, был женат на Татьяне Касьяновой, от которой имеет двоих детей — сына Романа и дочь Наталью.

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