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    В мире

    Турция продлила режим ЧП еще на 3 месяца

    (обновлено: )26
    Как сообщил вице-премьер Турции Бекир Боздаг в среду, "правительство признало целесообразным продлить режим ЧП в стране еще на три месяца".
    Турция после попытки военного переворота
    REUTERS Huseyin Aldemir

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина

    Протестующий сообщил, как дважды попал под танк во время переворота в Турции. Видео
    Канал BBC Russian на Youtube
    Протестующий сообщил, как дважды попал под танк во время переворота в Турции
    Власти Турции решили продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.

    Об этом сообщил вице-премьер Бекир Боздаг в среду.

    Ранее в среду Совет национальной безопасности Турции рекомендовал продлить режим ЧП еще на 3 месяца. Заседание прошло под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

    "Правительство признало целесообразным продлить режим ЧП в стране еще на три месяца", — сказал Боздаг журналистам.

    Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он пять раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом.

    Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.

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