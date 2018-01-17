Турция продлила режим ЧП еще на 3 месяца

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина.

Власти Турции решили продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.

Об этом сообщил вице-премьер Бекир Боздаг в среду.

Ранее в среду Совет национальной безопасности Турции рекомендовал продлить режим ЧП еще на 3 месяца. Заседание прошло под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

"Правительство признало целесообразным продлить режим ЧП в стране еще на три месяца", — сказал Боздаг журналистам.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он пять раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом.

Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.