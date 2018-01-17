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    Отсидел по ошибке 25 лет. Американцу выплатят $1 млн

    (обновлено: )13810
    51-летний афроамериканец Десмонд Рикс был осужден за убийство. Однако проведенные дополнительные экспертизы показали, что оружие, которое у него было, не использовалось при совершении преступления.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В штате Мичиган суд предписал заплатить 1 миллион долларов американцу, который отсидел в тюрьме 25 лет по ложному обвинению, сообщает газета The Detroit News.

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    По информации издания, 51-летний афроамериканец Десмонд Рикс был осужден за убийство. Однако проведенные дополнительные экспертизы показали, что оружие, которое у него было, не использовалось при совершении преступления. В итоге в мае 2017 года мужчину освободили, после чего он обратился за компенсацией.

    После решения суда адвокат Рикса заявил, что его подзащитный имеет право на получение дополнительных 216 тысяч долларов и в связи с этим намерен подать апелляцию.

    Со своей стороны Рикс заявил, что на полученные деньги планирует основать строительную фирму и помогать мальчикам и юношам, которые воспитываются без отцов.

    Напомним, в штате Нью-Гэмпшир был куплен билет американской лотереи Powerball, выигравший джек-пот в размере 570 миллионов долларов.

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