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    В мире

    В Британии появился министр по одиночеству

    (обновлено: )75
    Как заявила премьер Британии, для очень многих людей одиночество – это печальная реальность современной жизни: "Я хочу противостоять этому вызову для общества и принять меры для решения проблемы одиночества".
    Трейси Крауч
    standard.co.uk

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министра для одиноких людей, сообщает Evening Standard.

    Новую необычную должность заняла парламентский замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.

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    "Для очень многих людей одиночество – это печальная реальность современной жизни. Я хочу противостоять этому вызову для общества и принять меры для решения проблемы одиночества, которую переживают пожилые люди, опекуны и те, кто потерял близких, то есть люди, которым не с кем поговорить", – прокомментировала назначение Мэй.

    Отмечается, что пост "министра по одиночеству" в Британии создан по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством.

    По данным британского Красного Креста, более девяти миллионов человек в стране всегда или часто чувствуют себя одинокими. 200 тысяч пожилых людей не разговаривали с друзьями или родственником более месяца.

    Напомним, в Британии 45-летняя жительница вышла замуж за гаитянского пирата, который умер в начале XVIII века.

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