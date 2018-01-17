В Британии появился министр по одиночеству

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министра для одиноких людей, сообщает Evening Standard.

Новую необычную должность заняла парламентский замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.

"Для очень многих людей одиночество – это печальная реальность современной жизни. Я хочу противостоять этому вызову для общества и принять меры для решения проблемы одиночества, которую переживают пожилые люди, опекуны и те, кто потерял близких, то есть люди, которым не с кем поговорить", – прокомментировала назначение Мэй.

Отмечается, что пост "министра по одиночеству" в Британии создан по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством.

По данным британского Красного Креста, более девяти миллионов человек в стране всегда или часто чувствуют себя одинокими. 200 тысяч пожилых людей не разговаривали с друзьями или родственником более месяца.

Напомним, в Британии 45-летняя жительница вышла замуж за гаитянского пирата, который умер в начале XVIII века.