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    В мире

    В Норвегии закроют все фермы по производству меха

    (обновлено: )158
    Данное решение было согласовано партнерами новой трехпартийной коалиции во время переговоров. Меховая промышленность будет полностью прекращена согласно достигнутой договоренности.
    Заяц-русак
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Новая коалиция правительства Норвегии планирует запретить фермы по выращиванию лисиц и норок для меховой промышленности с 2025 года. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

    Отмечается, что данное решение было согласовано партнерами новой трехпартийной коалиции во время переговоров об условиях их совместной работы. Меховая промышленность будет полностью прекращена согласно достигнутой договоренности.

    Решение о запрете меховой промышленности было принято после длительной дискуссии по этому вопросу в скандинавской стране.

    Норвегия является одним из самых крупных поставщиков лисьих и норковых шкур в мире. Ежегодно здесь производят и убивают около миллиона экземпляров.

    В ноябре первая леди США покорила Китай шикарным платьем с мехами.

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