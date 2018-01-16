наверх
16.01.201814:33
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Британии мужчина порвал горло, сдерживаясь от чихания

    (обновлено: )315
    Врачи установили, что при попытке чихнуть у пациента произошел разрыв нижней части глотки, там, где она соединяется с пищеводом. В течение семи дней пациент питался через трубку и принимал антибиотики.
    Обследование в больнице
    REUTERS Ilya Naymushin

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Житель Англии попал в больницу с жалобами на боли в горле и на вздутие шеи, сообщает журнал BMJ Case Reports.

    Корь
    скриншот видео youtube
    Смертельные вирусы атакуют украинцев. Есть ли спасение?

    Во время обследования врачи обратили внимание на потрескивающий звук, возникающий при надавливании на обе стороны шеи, и вниз — до грудной клетки.

    В медучреждении рассказали, что этот симптом (крапитация) возникает при попадании воздуха под кожу. Кроме того, при помощи компьютерной томографии был диагностирован пневмомедиастинум — скопление воздуха в клетчатке средостения. Врачи установили, что при попытке чихнуть у пациента произошел разрыв нижней части глотки, там, где она соединяется с пищеводом. В течение семи дней пациент питался через трубку и принимал антибиотики, после чего его состояние улучшилось.

    В связи с этим, как говорится в статье журнала, медики не рекомендуют людям сдерживаться, если хочется чихнуть, особенно закрывать плотно рот и нос руками.

    Ранее сообщалось, что житель Промышленновского района Кемеровской области прятался от судебных приставов, но чихнул в самый неподходящий момент и выдал свое местонахождение.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация под радой
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Александр Дубинский
    Курс гривны летит в пропасть
    Вакцинация
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты