В Британии мужчина порвал горло, сдерживаясь от чихания

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Житель Англии попал в больницу с жалобами на боли в горле и на вздутие шеи, сообщает журнал BMJ Case Reports.

Во время обследования врачи обратили внимание на потрескивающий звук, возникающий при надавливании на обе стороны шеи, и вниз — до грудной клетки.

В медучреждении рассказали, что этот симптом (крапитация) возникает при попадании воздуха под кожу. Кроме того, при помощи компьютерной томографии был диагностирован пневмомедиастинум — скопление воздуха в клетчатке средостения. Врачи установили, что при попытке чихнуть у пациента произошел разрыв нижней части глотки, там, где она соединяется с пищеводом. В течение семи дней пациент питался через трубку и принимал антибиотики, после чего его состояние улучшилось.

В связи с этим, как говорится в статье журнала, медики не рекомендуют людям сдерживаться, если хочется чихнуть, особенно закрывать плотно рот и нос руками.

Ранее сообщалось, что житель Промышленновского района Кемеровской области прятался от судебных приставов, но чихнул в самый неподходящий момент и выдал свое местонахождение.