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    Бывшего главу Нацгвардии Грузии застрелили в кабинете

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    Неизвестный преступник осуществил несколько выстрелов в кабинете. Кутателадзе погиб на месте. При этом очевидцы заявляют, что не слышали ни выстрелов, ни каких-либо странных звуков из офиса.
    Экс-командующий Национальной гвардией Грузии генерал Сосо (Самсон) Кутателадзе
    Новости-Грузия

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Экс-командующий Национальной гвардией Грузии генерал Сосо (Самсон) Кутателадзе был найден убитым из огнестрельного оружия в собственном кабинете, который расположен на территории так называемого "Стамбульского" рынка в Рустави. 

    Флаг Украины
    Associated Press Manu Brabo
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    54-летний генерал был одним из владельцев рынка. Нападение произошло 15 января в то время, когда сотрудники рынка еще были на своих местах и торговля была открыта, передают "Новости-Грузия".

    Неизвестный преступник осуществил несколько выстрелов в кабинете.  Кутателадзе погиб на месте. При этом очевидцы заявляют, что не слышали ни выстрелов, ни каких-либо странных звуков из офиса.

    Погибшего обнаружил сотрудник охраны. Друзья не подтверждают распространенную инфморацию о том, что у него были переговоры в связи с готовящейся продажей своей доли руставского рынка.

    Мотивы преступления неизвестны. Самсон Кутателадзе был избран депутатом парламента Грузии в 2008 году, он баллотировался от правящей в то время партии "Единое национальное движение" в Сачхере.

    По данным "Рустави-2", его главным рекомендатором в то время был миллиардер Бидзина Иванишвили. В бытность парламентарием Кутателадзе занимал пост заместителя председателя комитета обороны и безопасности. Кутателадзе сделал успешную военную карьеру. С 1991 года работал в ВС Грузии на разных должностях. До 2001 года работал в Сачхерском батальоне; с 2001 года — в составе Национальной гвардии; 2004 — 2006 годах — генерал Национальной гвардии.

    Ранее сообщалось, что в Грузии суд заочно вынес приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, это решение может стать основанием для его экстрадиции из Украины на родину.

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