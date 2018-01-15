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    В мире

    В Индонезии рухнула часть здания биржи

    (обновлено: )26
    Инцидент произошел во время перерыва в торгах. Местные власти проводят эвакуацию людей с прилегающих к зданию территорий.
    Несколько человек пострадали в результате обрушения в здании фондовой биржи в индонезийской столице Джакарте
    REUTERS Darren Whiteside

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Несколько человек пострадали в результате обрушения в здании фондовой биржи в индонезийской столице Джакарте, сообщает агентство Блумберг.

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    Инцидент произошел во время перерыва в торгах. Как сообщила представитель фондовой биржи Реза Андхика (Rheza Andhika), сообщения о взрыве не поступали.

    Местные власти проводят эвакуацию людей с прилегающих к зданию территорий.

    Как сообщила телеканалу CNN одна из сотрудниц биржи Валентина Симон, пол второго этажа обрушился на открытое пространство, где расположено кафе и часто собираются туристы.

    По ее мнению, большинство людей были спасены.

    REUTERS Darren Whiteside
    Несколько человек пострадали в результате обрушения в здании фондовой биржи в индонезийской столице Джакарте

    Напомним, потолок обрушился в ночном клубе в столице Испании Мадриде, пострадали по меньшей мере 26 человек.

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