Ученые сделали неожиданное заявление о найденном в Египте метеорите

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Ученые из ЮАР выяснили, что найденный в Египте еще в 1996 году метеорит "Гипатия" состоит из минеральных соединений, которых нет в Солнечной системе, сообщает Science Alert.

Исследователи из Университета Йоханнесбурга в ЮАР выяснили, что метеорит содержит большое количество углеродных соединений, которые называют полиароматическими углеводородами.

Они являются основным компонентом межзвездной пыли, которая существовала до образования Солнечной системы.

Также анализ выявил наличие в "Гепатии" чистого металлического алюминия, который встречается в Солнечной системе в ничтожных количествах. Например, в жерлах вулканов.

Как предполагают ученые, метеорит прилетел на Землю из пояса Койпера, который находится в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля.

Напомним, ранее автоматическая станция Juno получила снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера.