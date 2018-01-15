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    Ученые сделали неожиданное заявление о найденном в Египте метеорите

    (обновлено: )94430
    Метеорит содержит большое количество углеродных соединений, которые называют полиароматическими углеводородами. Они являются основным компонентом межзвездной пыли, которая существовала до образования Солнечной системы.
    Найденный в Египте в 1996 году метеорит Гипатия
    sciencealert.com

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Ученые из ЮАР выяснили, что найденный в Египте еще в 1996 году метеорит "Гипатия" состоит из минеральных соединений, которых нет в Солнечной системе, сообщает Science Alert.

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    European Space Agency, ESA в youtube
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    Исследователи из Университета Йоханнесбурга в ЮАР выяснили, что метеорит содержит большое количество углеродных соединений, которые называют полиароматическими углеводородами.

    Они являются основным компонентом межзвездной пыли, которая существовала до образования Солнечной системы.

    Также анализ выявил наличие в "Гепатии" чистого металлического алюминия, который встречается в Солнечной системе в ничтожных количествах. Например, в жерлах вулканов.

    Как предполагают ученые, метеорит прилетел на Землю из пояса Койпера, который находится в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля.

    Напомним, ранее автоматическая станция Juno получила снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера.

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