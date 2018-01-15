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    Двойной теракт в Багдаде: число жертв продолжает расти

    (обновлено: )15601
    Двадцать шесть человек погибли в центре Багдада в результате двойного теракта. По данным СМИ, атаку совершил террорист-смертник.
    Теракт в Багдаде
    alarabiya.net

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Число жертв двух взрывов в столице Ирака Багдаде возросло до 26 человек, сообщает сообщает телеканал Al Arabiya.

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    Ранее сообщалось о шести погибших и более 20 пострадавших.

    "Двадцать шесть человек погибли в центре Багдада в результате двойного теракта", — сообщает телеканал в Twitter. По его данным, атаку совершил террорист-смертник.

    alarabiya.net
    Теракт в Багдаде

    Напомним, в октябре взрыв произошел в восточной части иракской провинции Анбар, семь человек погибли, 15 получили ранения.

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