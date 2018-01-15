Двойной теракт в Багдаде: число жертв продолжает расти

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Число жертв двух взрывов в столице Ирака Багдаде возросло до 26 человек, сообщает сообщает телеканал Al Arabiya.

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Ранее сообщалось о шести погибших и более 20 пострадавших.

"Двадцать шесть человек погибли в центре Багдада в результате двойного теракта", — сообщает телеканал в Twitter. По его данным, атаку совершил террорист-смертник.

alarabiya.net Теракт в Багдаде

Напомним, в октябре взрыв произошел в восточной части иракской провинции Анбар, семь человек погибли, 15 получили ранения.