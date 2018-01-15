У президента и министров Мексики возникли проблемы со зрением

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето обратился к врачам после церемонии открытия Национального центра авиационных технологий в связи возникшими там проблемами со зрением, сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.

Центр был открыт в штате Керетаро.

"По окончании открытия и вручения премий в области науки и технологий в Колоне, штат Керетаро, президент Энрике Пенья Ньето, министры (обороны) Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда, (финансов) Хосе Антонио Гонсалес Анайя, (сельского хозяйства) Хосе Кальсада Ровироса, (окружающей среды) Рафаэль Паккиано Аламан, а также Франсиско Гусман Ортис, глава администрации президента, Андрес Массиеу Фернандес, генеральный координатор по вопросам политики и правительства, и другие присутствовавшие на церемонии получили сильное раздражение глаз, что потребовало медицинского вмешательства", — говорится в официальном сообщении пресс–службы главы государства.

О том, что стало причиной подобного ухудшения зрения, не сообщается. На запрос РИА Новости представители пресс-службы пока не ответили.

Уточняется, что некоторым пострадавшим был рекомендован отдых. "Президент по-прежнему продолжит следовать своему расписанию", — отмечает пресс-служба.

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В настоящий момент министерство здравоохранения Мексики анализирует причины, которые могли стать причиной проблем со зрением у членов мексиканского правительства при посещении авиацентра.