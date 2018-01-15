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    В мире

    Израильский лайнер экстренно сел на базе ВВС Канады

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    По данным местных СМИ, на борту было несколько сотен пассажиров, им пришлось оставаться в самолете из-за сильного мороза, достигавшего на летной полосе минус 30 градусов.
    Самолет израильских авиалиний. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Израильский авиалайнер совершил вынужденную посадку на пути из Нью-Йорка в Тель-Авив, пассажиры провели 12 часов на заснеженной канадской авиабазе, прежде чем за ними прилетел резервный самолет, передает местное телевидение.

    Прервать полет и искать ближайший аэродром экипажу Boeing-747 пришлось менее чем через два часа после взлета из-за сработавшего сигнала о возгорании в шасси.

    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта
    airporthaber.com
    Самолет с пассажирами скатился с обрыва в Турции. Появились фото

    "Сотни удивленных пассажиров были вынуждены оставаться в самолете. На летное поле выходить им было запрещено из-за сильного мороза, достигавшего отметки в минус 30 градусов", — передает Второй канал.

    Аэродром, где приземлился авиалайнер, оказался базой канадских ВВС Goose Bay, где нет необходимой инфраструктуры для приема и размещения такого числа пассажиров.

    В свою очередь Десятый телеканал передает, что экипаж попытался устранить неисправность собственными силами. Когда это не удалось, в Goose Bay был отправлен резервный самолет, который должен доставить пассажиров в Тель-Авив.

    По данным сайта flightradar24.com, рейс пока не вылетел из Goose Bay. Согласно электронному табло тель-авивского аэропорта имени Давида Бен-Гуриона, его прибытие ожидается в 10.00 по местному времени (совпадает с Киевом).

    Накануне самолет, на борту которого находились более 160 человек, выехал со взлетно-посадочной полосы аэропорта турецкого города Трабзон и скатился с обрыва, воздушная гавань уже возобновила работу.

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