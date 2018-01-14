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    В Таиланде взорвался катер с туристами

    (обновлено: )21801
    На борту лодки находились 26 туристов из Китая, в том числе трое детей, и пять граждан Таиланда - члены экипажа и гид. Шесть туристов получили сильные ожоги. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.
    В Таиланде взорвался катер с туристами
    bangkokpost.com

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Не менее 16 человек пострадали в результате взрыва моторной лодки неподалеку от острова Пхипхи в Таиланде, сообщает газета Bangkok Post.

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    По данным издания, взрыв на моторной лодке произошел в воскресенье во время морской прогулки от причала Рассада в провинции Пхукет до островов Пхипхи. На борту лодки находились 26 туристов из Китая, в том числе трое детей, и пять граждан Таиланда — члены экипажа и гид.

    "Шестнадцать человек получили ранения, когда моторная лодка, на борту которой находились 26 туристов из Китая, взорвалась неподалеку от острова Пхипхи в воскресенье", — пишет газета.

    Издание уточняет, что шесть туристов получили сильные ожоги. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.

    Взрыв произошел из-за утечки топлива, сообщил заместитель пресс-секретаря королевской полиции Пол Кол Кризана Патаначароэн (Pol Col Krisana Patanacharoen).

    Ранее сообщалось, что в результате разгула шторма "Бурглинд" в Швейцарии пострадали 16 человек, восемь из них ехали в поезде, который сорвало с путей мощным порывом ветра. Скорость ветра достигала 200 км/час.

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