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    В мире

    Протесты в Иране унесли жизни 25 человек

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    Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.
    Протесты в Тегеране
    Associated Press

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Судебные власти Ирана уточнили данные о погибших и задержанных в ходе протестов, недавно прошедших в стране: погибли 25 человек, 400 были задержаны, сообщает телеканал Press TV.

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

    Ранее сообщалось о 20 погибших и около 450 задержанных.

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