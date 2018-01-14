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    Скандал во Франции. Компания отзовет зараженное детское питание из 83 стран

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    Как заявил глава компании, в общей сложности будет отозвано более 12 миллионов банок в 83 странах. Он подчеркнул, что концерн "никогда не собирался ничего скрывать", и руководство компании готово сотрудничать со следствием.
    Продажа детского питания в магазине
    riaami.ru

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Французский молочный концерн Lactalis отзывает 12 миллионов банок зараженного сальмонеллой детского питания из 83 стран. Об этом сообщил глава концерна Эммануэль Бенье в интервью еженедельнику Journal du Dimanche.

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    "В общей сложности будет отозвано более 12 миллионов банок в 83 странах", — заявил Бенье. Он подчеркнул, что концерн "никогда не собирался ничего скрывать", и руководство компании готово сотрудничать со следствием.

    "Наша задача — поставлять здоровую продукцию на рынок. И если этого не было, то мы за это отвечаем… Есть иски, будет проведено расследование. Мы сотрудничаем с правосудием, предоставляя им все требуемые данные", — отметил он. 

    Бенье также заверил, что компания извлечет "необходимые уроки" из этого инцидента и будет работать над улучшением санитарного контроля. "Мы извлечем уроки из этого кризиса и по согласованию с властями ужесточим санитарный контроль. Нашим главным приоритетом является максимальная безопасность", — заключил глава концерна.

    По словам министра здравоохранения Франции, всего в стране от зараженного сальмонеллой детского питания пострадали 35 детей. С 8 декабря новых случаев заражения не зафиксировано. Ранее министерство экономики Франции запретило к потреблению, реализации и экспорту более 600 партий произведенного молочным концерном Lactalis детского питания из-за риска заражения сальмонеллой. Тогда концерн отозвал семь тонн питания по всему миру.

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