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    Стало известно о судьбе экипажа горевшего иранского танкера

    (обновлено: )31810
    Представитель ВМС Ирана подтвердил, что все члены экипажа злополучного нефтяного танкера погибли. Спасателям удалось найти тела лишь трёх из 32 пропавших членов экипажа.
    Горящий иранский танкер
    presstv.com

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Представитель ВМС Ирана заявил, что все члены экипажа нефтяного танкера, столкнувшегося с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море 6 января, погибли, сообщает телеканал Press TV.

    Власти сообщили об угрозе взрыва горящего у побережья Китая иранского танкера
    Россия 24
    Горящий у побережья Китая иранский танкер на грани взрыва

    "Представитель ВМС Ирана подтвердил, что все члены экипажа злополучного нефтяного танкера погибли", — отмечает телеканал.

    Спасателям удалось найти тела лишь трёх из 32 пропавших членов экипажа.

    Сам танкер в воскресенье затонул после очередного взрыва на борту, сообщает Центральное телевидение Китая.

    Танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. По данным Центрального телевидения Китая, на борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш.

    В результате столкновения связь с ними прервалась. Танкер перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата. В четверг министерство транспорта Китая сообщило, что на танкере произошел взрыв. На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были спасены.

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