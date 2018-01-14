В ночном клубе в столице Испании рухнул потолок

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Потолок обрушился в ночном клубе в столице Испании Мадриде, пострадали по меньшей мере 26 человек, сообщает служба Мадрида по чрезвычайным ситуациям.

Смотрите также: Потолок Киевсовета обвалился на депутатов во время заседания

"Сотрудники скорой помощи занимаются 26 людьми, 11 из которых доставлены в разные больницы с ушибами и легкими травмами после обрушения 16 квадратных метров подвесного потолка в ночном клубе… в районе Карабанчель", — сообщает служба в Twitter.

Отмечается, что проводится расследование инцидента.

Напомним, в Черкассах в детском саду №91 "Кобзарик" в декабре прошлого года обвалился потолок, отремонтированный в прошлом году.