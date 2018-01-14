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    В ночном клубе в столице Испании рухнул потолок

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    Как стало известно, сотрудники скорой помощи занимаются 26 людьми, 11 из которых доставлены в разные больницы с ушибами и травмами после обрушения 16 квадратных метров подвесного потолка в ночном клубе.
    Скорая помощь в Испании
    Associated Press Josema Moreno

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Потолок обрушился в ночном клубе в столице Испании Мадриде, пострадали по меньшей мере 26 человек, сообщает служба Мадрида по чрезвычайным ситуациям.

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    "Сотрудники скорой помощи занимаются 26 людьми, 11 из которых доставлены в разные больницы с ушибами и легкими травмами после обрушения 16 квадратных метров подвесного потолка в ночном клубе… в районе Карабанчель", — сообщает служба в Twitter.

    Отмечается, что проводится расследование инцидента.

    Напомним, в Черкассах в детском саду №91 "Кобзарик" в декабре прошлого года обвалился потолок, отремонтированный в прошлом году.

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