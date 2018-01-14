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    Появился уникальный снимок пояса Юпитера

    (обновлено: )37010
    Снимок NASA был сделан в декабре во время десятого сближения зонда с Юпитером. Устройство находилось на расстоянии более 13 километров от пиков облаков планеты.
    Юпитер
    nasa.gov

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. 

    Неведомая красота Юпитера
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    Появились уникальные кадры видов Юпитера
    Автоматическая станция Juno получила снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера, передает  сайт NASA.

    Снимок NASA был сделан в декабре во время десятого сближения зонда с Юпитером. Устройство находилось на расстоянии более 13 километров от пиков облаков планеты.

    Зонд Juno ("Юнона") был запущен с мыса Канаверал в августе 2011 года.

    Аппарат вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера только пять лет спустя. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, первые данные были получены только в конце августа.

    Ранее сообщалось, что американские ученые пока не обнаружили инопланетян на спутнике Юпитера Европе.

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