Жителей американского штата напугали сообщением о ракетном ударе

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Сообщение с предупреждением о баллистической ракете, летящей в сторону американского штата Гавайи, оказалось ложной тревогой, сообщили власти США.

"Тихоокеанское командование США не обнаружило угрозы баллистической ракеты для Гавайев. Предыдущее сообщение было отправлено по ошибке", — говорится в сообщении в Twitter командования.

Информацию об угрозе опровергла конгрессмен от штата Талси Габбард.

"Гавайи, это ложная тревога. Никакой летящей в сторону Гавайев ракеты нет. Я уточнила эту информацию у властей", — написала Габбард в своем официальном Twitter.

Она разместила в микроблоге скриншот с предупреждением о том, что в сторону Гавайев летит баллистическая ракета. В сообщении людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога.

HAWAII — THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 13 января 2018 г.

"Ракетной угрозы для Гавайев нет", — подтвердила в своем твите местная служба по чрезвычайным ситуациям.

В декабре в штате Гавайи впервые с окончания холодной войны испытали систему оповещения о ядерном ударе.