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    В мире

    В Чехии завершился первый тур президентских выборов

    (обновлено: )72690
    По предварительным данным, в голосовании приняло участие около 60% избирателей. Начинается подсчет голосов, окончательные итоги должны быть подведены к часу ночи воскресенья.
    Президентские выборы в Чехии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина, Александр Куранов. Избирательные участки в Чехии, на которых проходило голосование в первом туре выборов президента республики, закрылись в 14.00 (15.00 по Киеву), сообщила пресс-служба Чешского статуправления.

    "По предварительным данным, в голосовании приняло участие около 60% избирателей. Начинается подсчет голосов, окончательные итоги должны быть подведены в субботу к 24.00 (01.00 воскресенья)", — говорится в сообщении.

    Украинская активистка движения Femen атаковала президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фото дня. Нападение украинки на президента Чехии

    Избиратели на выборах имели возможность отдать предпочтение одному из девяти кандидатов. Наибольшие шансы на победу в первом туре, согласно январскому опросу общественного мнения, имеют действующий президент страны Милош Земан, получивший поддержку 45,5% респондентов, и экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, за кандидатуру которого высказались 27,2% опрошенных. Остальные претенденты набрали от 1% до 10% голосов.

    Если ни одному из кандидатов не удастся по итогам первого тура набрать больше 50% голосов, то спустя две недели состоится второй тур.

    Выборы были омрачены инцидентом на избирательном участке в районе Прага-10, где в пятницу во время голосования Земана на него с непристойными криками напала украинская активистка движения Femen. Охрана президента сумела быстро укротить нападавшую, после чего Земан с супругой завершили процедуру голосования. Иных серьезных происшествий во время выборов не зафиксировано.

    Первые прямые выборы президента Чешской республики состоялись в январе 2013 года. Тогда в первом туре больше всех голосов получил Земан — 24,2%. Во втором туре он победил экс-главу МИД Карла Шварценберга, набрав 54,8% голосов, и 8 марта 2013 года вступил в исполнение функций президента страны.

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