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    В Японии массово уничтожают кур из-за вспышки птичьего гриппа

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    Власти сообщают, что падеж птицы был зафиксирован на нескольких фермах в городе Сануки и ближайших от него районах. Анализы показали положительную реакцию на вирус птичьего гриппа штамма Н5N6.
    Куры на птицефабрике. Архивное фото
    REUTERS Rodolfo Buhrer

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Около 92 000 кур было уничтожено в январе в японской префектуре Кагава на острове Сикоку из-за вируса птичьего гриппа, сообщает министерство сельского хозяйства Японии.

    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По его данным, падеж птицы был зафиксирован на нескольких фермах в городе Сануки и ближайших от него районах. Анализы показали положительную реакцию на вирус птичьего гриппа штамма Н5N6.

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    В операции по уничтожению птиц приняли участие 750 человек, в том числе сотрудники сил самообороны. В радиусе 10 километров от птицефабрик, где был обнаружен вирус птичьего гриппа, была введена карантинная зона, установлен запрет на вывоз яиц, птицы и продукции из нее за пределы этого района. На дорогах проводится дезинфекция.

    Это первая вспышка птичьего гриппа в Японии в наступившем году.

    Ранее сообщалось, что на Японию обрушились рекордные снегопады

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