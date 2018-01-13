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    Череда задержаний прошла в Турции по делу об убийстве посла РФ

    Тема:

    Убийство российского посла в Турции (83)

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    По делу об убийстве российского посла задержан бывший сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции. Решением суда Анкары гражданин Турции с инициалами Х.К. арестован. Ранее был адержан еще один чиновник.
    Андрей Карлов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Турецкая полиция накануне арестовала второго за сутки подозреваемого в причастности к убийству посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Управление полиции Анкары.

    Нападение на посла РФ в Анкаре
    Haaretz.com, twitter
    Убийство в прямом эфире: в Анкаре убит посол РФ в Турции Андрей Карлов

    Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

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    Сообщается, что по делу об убийстве посла РФ задержан бывший сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции. Решением суда Анкары гражданин Турции с инициалами Х.К. арестован. Ему предъявлены обвинения в "соучастии в организации умышленного убийства".

    Ранее по подозрению в причастности к убийству Карлова в Турции были задержаны шесть человек, среди которых трое бывших полицейских, глава издательской группы Guru Medya Хайреддин Айдынбаш и организатор фотовыставки, на которой был убит посол, Мустафа Тимур Озкан.

    Накануне турецкие СМИ сообщили об аресте подозреваемого с инициалами В.К.А., который, по данным их источников, является членом организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и мог сыграть ключевую роль в организации убийства российского дипломата.

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