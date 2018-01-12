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    Нападение на президента Чехии. Активистку Femen задержали на 48 часов

    (обновлено: )12802
    Как стало известно, украинская активистка движения Femen Анжелина Диаш была помещена в камеру предварительного задержания, где может находиться максимум 48 часов.
    Украинская активистка движения Femen атаковала президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕв, 12 янв — РИА Новости Украина. Активисту движения Femen Анжелину Диаш, которая  напала на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке задержали на 48 часов.

    Femen устроили черную пятницу в магазине Roshen в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    "Черная пятница" от Femen: голая активистка крушила магазин Roshen

    Как сообщается на сайте Чешского телевидения, ей объявлено подозрение в совершении преступления по статье "Хулиганство".

    "Украинская активистка движения Femen Анжелина Диаш была помещена в камеру предварительного задержания, где может находиться максимум 48 часов. За атаку на президента Земана на избирательном участке ей было объявлено подозрение в совершении преступления по статье "Хулиганство" и полиция ожидает, что в ближайшее время она предстанет перед судом", — говорится в сообщении телеканала.

    В пятницу, когда президент Чехии пришел на участок для голосования, на него набросилась полуголая женщина и, выкрикивая в его адрес ругательства на английском языке, пыталась помешать ему голосовать. Нападавшую быстро задержала президентская охрана. После инцидента Земан вернулся на избирательный участок, заявив, что для него большая честь, что его атаковала активистка движения Femen. На сайте самого движения уточняется, что девушка — из Украины.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украинская активистка движения Femen атаковала президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге

    Президентские выборы в Чехии проходят в пятницу и субботу. Среди девяти претендентов на Пражский град есть и сам Земан.

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