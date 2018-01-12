Выяснилось, кого коснулись новые санкции США по Ирану

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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Власти США в пятницу, 12 января, ввели новые санкции по Ирану, которые коснулись пяти физических лиц и девяти структур.

Согласно данным, опубликованным на сайте министерства финансов США, в "черный список" в рамках так называемых "вторичных санкций", включено, в частности, управление по киберобороне Корпуса стражей исламской революции. Также в него включены Верховный совет и Национальный центр по киберпространству.

Кроме того, в санкционном списке значатся два гражданина Китая и одна компания из КНР. Согласно данным Минфина США, ограничения введены против Юа Ши и Чжу Екуна, а также против компании Bochuang Ceramic Inc.

Наряду с этим в список включена компания Green Wave Telecommunication, зарегистрированная в Малайзии.

Также США внесли в санкционный список аятоллу Садика Лариджани, главу судебной системы Ирана.

"Это показывает, что политические санкции идут до самого верха режима", — заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от ЕС участвовать в "исправлении" сделки с Ираном, в противном случае пригрозил вовсе отказаться от соглашения.