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    Выяснилось, кого коснулись новые санкции США по Ирану

    (обновлено: )10801
    В "черный список" США в рамках так называемых "вторичных санкций", включено, в частности, управление по киберобороне Корпуса стражей исламской революции.
    Флаг США
    Flickr.com/crobj

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Власти США в пятницу, 12 января, ввели новые санкции по Ирану, которые коснулись пяти физических лиц и девяти структур.

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    AP Photo/Ebrahim Noroozi
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    Согласно данным, опубликованным на сайте министерства финансов США, в "черный список" в рамках так называемых "вторичных санкций", включено, в частности, управление по киберобороне Корпуса стражей исламской революции. Также в него включены Верховный совет и Национальный центр по киберпространству.

    Кроме того, в санкционном списке значатся два гражданина Китая и одна компания из КНР. Согласно данным Минфина США, ограничения введены против Юа Ши и Чжу Екуна, а также против компании Bochuang Ceramic Inc.

    Наряду с этим в список включена компания Green Wave Telecommunication, зарегистрированная в Малайзии.

    Также США внесли в санкционный список аятоллу Садика Лариджани, главу судебной системы Ирана.

    "Это показывает, что политические санкции идут до самого верха режима", — заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от ЕС участвовать в "исправлении" сделки с Ираном, в противном случае пригрозил вовсе отказаться от соглашения.

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