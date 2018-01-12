Фото дня. Нападение украинки на президента Чехии

Украинская активистка движения Femen атаковала президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, сообщается на сайте Чешского телевидения.

Как стало известно, когда Земан пришел на участок, на него набросилась полуголая женщина и пыталась помешать ему голосовать.

Нападавшую быстро задержала президентская охрана.

После инцидента Земан вернулся на избирательный участок, после чего заявил,что для него большая честь, что его атаковала активистка движения Femen.

На сайте самого движения уточняется, что девушка — из Украины.

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