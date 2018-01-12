Исследователи открыли 18 новых видов пауков-убийц

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. На Мадагаскаре арахнологи открыли сразу 18 ранее неизвестных видов пауков. Авторы изучили многочисленные коллекции, собранные их коллегами во время предыдущих экспедиций на остров, и систематизировали их данные, связав сотни экземпляров архидовых пауков с соответствующими условиями обитания.

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В общей сложности они определили и описали 26 видов "пауков-убийц", из которых 18 прежде не выделялись, сообщает Naked Scince. Ученые также отмечают, что эти виды внешне очень похожи на вымершие виды, которые обитали еще в эпоху динозавров.

Ранее сообщалось о жительнице Австралии Бианку Меррик, которую шокировал огромный паук, заползший в ее машину. Девушка сняла его на видео и позже рассказала об эмоциях при встрече с таким "пассажиром".